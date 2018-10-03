Факти ICTV – Випуск 7:15 (03.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія має припинити приховано розробляти крилаті ракети; за заперечення війни на Сході України – штраф; в Іспанії показали першу повномасштабну пасажирську капсулу Hyperloop.

Опубліковано Жовтень, 03 в 9:48



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