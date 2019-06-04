Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.062019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський зробить все, аби винних у вбивстві хлопчика в Переяславі-Хмельницькому покарали; усі учасники нападу на Катерину Гандзюк визнали себе винними; тиждень чоловічої моди стартував у Нью-Йорку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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