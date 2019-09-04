Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ціни на газ у Європі обвалилися до найнижчого за останні 10 років рівня; черкащанин на подвір’ї нещодавно придбаної садиби знайшов чотири старовинні книги старообрядців; Еліна Світоліна пробилася в 1/2 US Open.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.