Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські мародери розбирають по цеглинах будинки жителів окупованої Луганщини; до українського політв’язня Романа Сущенка пустили його адвоката; Австрія виділила мільйон євро на допомогу Донбасу.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-04
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