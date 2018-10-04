Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські мародери розбирають по цеглинах будинки жителів окупованої Луганщини; до українського політв’язня Романа Сущенка пустили його адвоката; Австрія виділила мільйон євро на допомогу Донбасу.

Опубліковано Жовтень, 04 в 10:03



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