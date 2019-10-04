Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Путін пом’якшив риторику щодо України та розщедрився на компліменти Зеленському; в Іраку – загострення сутичок протестувальників та поліції; бубонна чума, яка в Середньовіччі викосила понад половину жителів Європи, прийшла з території сучасної Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

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