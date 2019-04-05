Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Чорному морі розпочинаються масштабні багатонаціональні військові навчання НАТО Морський щит-2019; плани України та Грузії приєднатися до НАТО – це не провокація проти Росії, а суверенне право країн, – заявив секретар альянсу Єнс Столтенберґ.

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