Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.04.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Чорному морі розпочинаються масштабні багатонаціональні військові навчання НАТО Морський щит-2019; плани України та Грузії приєднатися до НАТО – це не провокація проти Росії, а суверенне право країн, – заявив секретар альянсу Єнс Столтенберґ.
2019-04-05
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