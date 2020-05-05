Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві можуть відновити роботу МАФи; експерти ООН порахували збитки людства через пандемію коронавірусу; у соцмережах росіян вітали з 9 травня плакатом із фінським солдатом, який воював за Німеччину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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