Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна переходить на черговий етап послаблення карантину, людям старшим за 60 обов’язкова самоізоляція – скасовується; додаткові санкції проти російського газопроводу Північний потік-2 підготували у Конгресі Сполучених Штатів; популярна відео-конференційна платформа Zoom, планує співпрацювати з ФБР США та правоохоронцями.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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