Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: жителі Донецька повідомляють про нічну активізацію окупаційної армії; зросла кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії – 1558 людей; частина Керченського мосту впала у воду.

Опубліковано Жовтень, 05 в 9:57



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