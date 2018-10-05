Факти ICTV – Випуск 7:15 (05.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: жителі Донецька повідомляють про нічну активізацію окупаційної армії; зросла кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії – 1558 людей; частина Керченського мосту впала у воду.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-05
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