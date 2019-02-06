Факти ICTV – Випуск 7:15 (06.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 06.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій поранено одного нашого армійця; Росія, у Ленінградській області розмістить на кордоні з країнами НАТО новітній зенітний ракетний комплекс ЗРК С-350 Вітязь; ні переговори, ні поступки, ані обіцянки провести референдум – поки ніщо не допомагає французькій владі зупинити масові протести, що тривають з листопада минулого року.

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