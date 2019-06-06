Факти ICTV – Випуск 7:15 (06.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: не стріляти у відповідь і не обстрілювати школи, дитсадки та інші громадські об’єкти. Таку ініціативу треба прописати у нових Мінських домовленостях; поліцейські, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому, відмовляються співпрацювати зі слідством.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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