Факти ICTV – Випуск 7:15 (06.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 6.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: упродовж минулої доби окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ; на Закарпатті медики фіксують другу хвилю захворюваності на кір; сьогодні – 75 років з дня визволення Києва від нацистів.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-06
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