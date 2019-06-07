Факти ICTV – Випуск 7:15 (07.06.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Євросоюз укотре закликав Росію негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка; алкоголь в Україні знову подорожчає; у мережі з’явився новий трейлер українського історичного блокбастера “Захар Беркут”.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2019-06-07
Теги: Факти 7.15, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.