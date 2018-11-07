Факти ICTV – Випуск 7:15 (07.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 7.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: близько опівночі вдалося загасити велику пожежу біля міста Южне; стартують міжнародні військові навчання Анаконда-2018 у Польщі та країнах Балтії; зросла кількість жертв обвалу будинків у французькому Марселі.

Опубліковано Листопад, 07 в 10:15



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