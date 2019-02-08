Факти ICTV – Випуск 7:15 (08.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 18 держав Євросоюзу закликали світ підтримати Україну, якщо Росія спробує втрутитися у вибори; 40% – на стільки збільшить гуманітарну підтримку для України Велика Британія; у британському Королівському ботанічному саду відкрилася виставка орхідей.

Опубліковано Лютий, 08 в 9:36



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