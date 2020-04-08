Факти ICTV – Випуск 7:15 (08.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус підхопили троє священників на Буковині, напередодні у Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків зараження коронавірусом; у МОЗ розповіли, за яких симптомів пацієнтів із підозрою на коронавірус госпіталізують; США встановили сумний рекорд із найбільшої кількості смертей за день – їх зареєстрували 1 736.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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