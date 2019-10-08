Факти ICTV – Випуск 7:15 (08.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій без втрат, за минулу добу ворог 27 разів порушив режим тиші; Конгрес Сполучених Штатів зобов’язав Білий дім і Пентагон надати документи, пов’язані з наданням військової допомоги Україні; новий спосіб покарання за перевищення швидкості в Естонії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.