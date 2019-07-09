Факти ICTV – Випуск 7:15 (09.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом вже у серпні-вересні; країни Балтії знижують ціни на алкоголь – для цього зменшують акцизи; у французькому містечку Валлуар, що в Альпах, пройшов щорічний фестиваль солом’яних скульптур.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.