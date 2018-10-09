Факти ICTV – Випуск 7:15 (09.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Сході поранення дістали двоє захисників; сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи має відбутися вирішальне голосування, яке може знову відчинити Росії двері до цієї організації; Куба та Мексика протистоять Майклові – тропічному шторму, що посилився до урагану першої категорії.

Опубліковано Жовтень, 09 в 10:34



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