Факти ICTV – Випуск 7:15 (09.10.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню; Нідерланди вирішили розслідувати ще й так звану “роль України ” в збитті рейсу МН17 над Донбасом, таке рішення ухвалив напередодні нідерландський парламент; розвідувальні служби чотирьох західних країн виявили таємний підрозділ ГРУ Генштабу Росії, діяльність якого пов’язана з дестабілізацією ситуації в Європі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.
2019-10-09
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