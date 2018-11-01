Факти ICTV – Випуск 7:15 (1.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє поранених на сході за останню добу. Загалом ворог відкривав вогонь 13 разів, застосувавши заборонену Мінськими угодами зброю; віднині українці можуть замінити свій звичайний внутрішній паспорт на id картки. Ціна питання – 300 гривень; забезпечити повне виконання договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності закликали Росію країни НАТО.

Опубліковано Листопад, 01 в 11:33



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