Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у трьох областях України можуть запровадити комендантську годину; українці оскаржують карантинні обмеження Кабміну, за чотири дні столичний окружний адміністративний суд отримав 11 позовів; стратегію послаблення карантину в країнах ЄС розробила Єврокомісія, вона передбачає, що зняття обмежень будуть поступовими, а конкретні терміни кожна країна визначатиме сама.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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