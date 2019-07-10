Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ять українських військових зазнали поранення за минулу добу на Сході; суд звільнив з-під варти екс-міністра охорони здоров’я окупованого Криму Петра Михальчевського; 46 людей потрапили до лікарні через витік газу в готелі у Канаді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.