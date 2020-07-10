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Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: затриманого в Києві агента російських спецслужб на два місяці відправили в СІЗО без права внесення застави; у Тернополі послаблюють карантин; на окупованій частині Донбасу виникла небезпечна радіаційно-екологічна ситуація; у Дніпрі на трасі зіткнулися три автівки, загинули двоє людей, ще троє поранені.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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