Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другу добу розриваються боєприпаси на військових складах біля Ічні на Чернігівщині; на передовій російські окупаційні війська 16 разів порушили режим тиші; у квартиру лідера праворадикалів С14 Сергія Мазура кинули гранату.

Опубліковано Жовтень, 10 в 10:53



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