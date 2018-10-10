Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другу добу розриваються боєприпаси на військових складах біля Ічні на Чернігівщині; на передовій російські окупаційні війська 16 разів порушили режим тиші; у квартиру лідера праворадикалів С14 Сергія Мазура кинули гранату.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-10
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