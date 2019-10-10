Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій знову неспокійно, напередодні ворог 5 разів відкривав вогонь по ділянці розведення сил; 9 років в’язниці отримали три бойовики терористичної організації ДНР; хробаки у шкільному обіді, учні 66-ї школи Одеси під час обіду побачили в супі черв’яків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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