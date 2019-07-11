Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже півсотні обстрілів, один загиблий та 9 поранених армійців, ворог дедалі частіше б’є з ПТУРів, артилерії та бойових машин піхоти; з канцлером Німеччини Ангелою Меркель знову стався напад тремтіння; Прикарпаття потерпає від масової навали іспанських слимаків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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