Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чергове розкрадання в Укроборонпромі! Майже мільйон гривень привласнили на Державному науково-дослідному інституті хімічних продуктів, що входить до групи підприємств Укроборонпрому – повідомляють у військовій прокуратурі; Україна не благатиме про членство в НАТО. Про це під час візиту в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу заявив віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

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