Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова зробила заяву щодо стану незаконно ув’язненого Росією українського режисера Олега Сенцова; внести радянську розробку – нервово-паралітичну речовину Новичок до списку забороненої хім-зброї; близько 94 млрд. грн. цьогоріч недоотримав держбюджет.

Опубліковано Жовтень, 11 в 10:42



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.