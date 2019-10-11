Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зранку бойовики уже двічі відкривали вогонь, стріляли поблизу Талаківки та Новотроїцького; Росія невдовзі поверне українські кораблі, які торік захопила біля Керченської протоки; бойові дії між турками і курдами на території Сирії посилюються.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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