Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: шестеро загиблих після стрілянини у американському місті Нью-Джерсі; на Закарпатті у Мукачеві розцвіла сакура, ніжні квіти з’явилися на одному з дерев японської вишні; різдвяний сезон офіційно стартував в Афінах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.