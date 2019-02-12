Факти ICTV – Випуск 7:15 (12.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 12.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні – 4 роки другим мінським угодам. Їх підписали президенти України, Франції, Росії і канцлер Німеччини у 2015 році; обвинувачених Олену Зайцеву, Геннадія Дронова та їхніх адвокатів вислухає сьогодні суд у справі харківської аварії із 6 загиблими; цієї п’ятниці стане відомо, чи продовжить Ульяна Супрун виконувати обов’язки керівника міністерства охорони здоров’я.

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