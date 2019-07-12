Факти ICTV – Випуск 7:15 (12.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Сході під час ворожого артобстрілу в Чермалику було смертельно поранено чоловіка, снаряд впав просто у подвір’я приватного будинку; 12 липня відбудуться переговори у нормандському форматі – на рівні радників лідерів країн і урядів; відео чергових російських авіаударів у Сирії оприлюднили правозахисники

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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