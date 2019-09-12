Факти ICTV – Випуск 7:15 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донеччині три добровольчі підрозділи передали зброю поліції. Це бійці батальйонів імені Шейха Мансура, ОУН та восьмого батальйону Української добровольчої армії; переформатування Центральної виборчої комісії, це ніщо інше, як політична гра. Так відреагували у ЦВК на звинувачення президента Володимира Зеленського в політичній упередженості членів комісій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.