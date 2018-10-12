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Факти ICTV – Випуск 7:15 (12.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Вашингтон підтримує прагнення українців мати єдину помісну церкву; останнє слово Віктора Януковича. Оболонський районний суд Києва продовжує розгляд справи про державну зраду президента-втікача, і сьогодні той має виступити на відео-конференції; американський і російський космонавти після вчорашнього невдалого запуску російської ракети Союз проходять обстеження у лікарні.

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