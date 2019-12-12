Факти ICTV – Випуск 7:15 (12.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Брюсселі розпочинається дводенний саміт, де лідери країн Євросоюзу вирішать, чи продовжити санкції проти Росії ще на півроку; пристрасті навколо пенсійної реформи не вщухають у Франції; російський телеканал ТНТ зняв з ефіру український серіал Слуга народу, встигли показати лише 3 серії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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