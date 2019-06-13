Факти ICTV – Випуск 7:15 (13.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від отруєння у Львові постраждали вже 55 людей; постачання Польщі військових літаків, посилення американського контингенту та відносини з Росією – обговорювали очільник США Дональд Трамп та його польський колега Анджей Дуда.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.