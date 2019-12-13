Факти ICTV – Випуск 7:15 (13.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські окупанти з гранатометів обстріляли наші позиції неподалік Мар’їнки; Євросоюз ще на півроку продовжив санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на окупацію Криму та розпалювання війни на Донбасі; конгресовий бал влаштували напередодні у Білому домі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і перша леді Меланія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.