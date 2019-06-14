Факти ICTV – Випуск 7:15 (14.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові поліція обшукала двох місцевих активістів у справі про знесення бюста радянського маршала Георгію Жукова; Путін звільнив двох генералів поліції після скандального затримання журналіста видання Медуза Івана Голунова.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

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