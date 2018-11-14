Факти ICTV – Випуск 7:15 (14.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу російські окупанти 8 разів обстріляли наші позиції на Донбасі; за останній тиждень захворюваність на кір в Україні зросла на 35%; як у Нью-Йорку таксисти допомагають мігрантам.

Опубліковано Листопад, 14 в 9:46



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