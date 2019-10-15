Факти ICTV – Випуск 7:15 (15.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українське консульство закликало громадян України не відвідувати у ці дні центр Барселони, де тривають протести і сутички мітингувальників із поліцією; у Києві вже можна продавати алкоголь з 11 вечора до 10 ранку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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