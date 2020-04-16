Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні антирекорд за кількістю нових інфікованих – 392 за добу; сьогодні або завтра може відбутися обмін полоненими між Україною та ОРДЛО; американські виробники зелені знищують свій урожай.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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