Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: для перезавантаження всієї влади в Україні команда Володимира Зеленського розглядає можливість дострокових виборів на всіх рівнях; Україна побила всі рекорди за кількістю тих, хто захворів на кір.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

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