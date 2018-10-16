Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: доба на сході минула не спокійно; у конфлікті між Будапештом і Києвом вдалося досягнути певного прогресу; в українский столиці тепло в домівках обіцяють одразу після бабиного літа.

Опубліковано Жовтень, 16 в 10:40



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