Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Смілу починають підключати до опалення; більшість британців хотіли б нового референдуму щодо виходу країни з ЄС; сьогодні відзначають професійне свято – День працівників телебачення, радіо та зв’язку.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-16
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