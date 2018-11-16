Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Смілу починають підключати до опалення; більшість британців хотіли б нового референдуму щодо виходу країни з ЄС; сьогодні відзначають професійне свято – День працівників телебачення, радіо та зв’язку.

Опубліковано Листопад, 16 в 11:01



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