Факти ICTV – Випуск 7:15 (17.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: незаконно засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко перебуває в інформаційній ізоляції; за булінг у школах тепер каратимуть. Відповідний законопроект напередодні підписав президент Петро Порошенко; американці розлючені тим, що не можуть повернутися до нормального життя через найдовший в історії шатдаун – призупинку роботи уряду у зв’язку з незатвердженням бюджету.

Опубліковано Cічень, 17 в 10:37



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