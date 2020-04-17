Факти ICTV – Випуск 7:15 (17.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ став містом із найбільш брудним повітрям у світі; за минулу добу російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь; Covid-19 – найпопулярніше слово за березень за визначенням Оксфордського словника.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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