Факти ICTV – Випуск 7:15 (17.07.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: війна на Донбасі і транзит газу. Про це президент Володимир Зеленський напередодні спілкувався телефоном із канцлером Німеччини; третина вітчизняних дитячих таборів порушують санітарні норми – повідомляють в Держпродспоживслужбі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45
2019-07-17
Теги: Факти 7.15, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.