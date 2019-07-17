Факти ICTV – Випуск 7:15 (17.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: війна на Донбасі і транзит газу. Про це президент Володимир Зеленський напередодні спілкувався телефоном із канцлером Німеччини; третина вітчизняних дитячих таборів порушують санітарні норми – повідомляють в Держпродспоживслужбі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

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