Факти ICTV – Випуск 7:15 (17.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті загинув один український військовий; будівництво газогону Північний потік-2, який Росія будує в обхід України, можуть призупинити; вибори мера Києва можуть відбутися вже 8 грудня, відповідний законопроект зареєстрували депутати від Слуги народу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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