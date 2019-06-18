Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.06.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Ольга Харлан – 8-разова чемпіонка Європи з фехтування; 28 людей в Індії загинули за останні дні через спеку; щонайменше 12 людей стали жертвами серії землетрусів у китайській провінції Сичуань.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2019-06-18
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